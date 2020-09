Joaquin Phoenix y Rooney Mara le dan la bienvenida a su primer hijo

Joaquín Phoenix aparentemente está disfrutando de su etapa como papá junto a Rooney Mara, ambos le han dado la bienvenida a su primer hijo juntos.

El director Viktor Kossakovsky fue el encargado de revelar esta noticia en el Festival de Zurich 2020, tras la proyección de ‘Gunda’ donde el actor es uno de los productores ejecutivos.

🚨 Viktor Kossakovsky 📽️, Gunda: He just had a baby Boy who's Called River. ( about Joaquin) pic.twitter.com/WuUISnuTsZ

— Max California's Lover (@Paula_FlorV) September 27, 2020