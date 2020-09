Andrea Legarreta da conmovedora entrevista con Yordi Rosado

Andrea Legarreta es una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana, y recientemente pudo vencer todos los síntomas de COVID-19, debido a todo lo que ha vivido, Yordi Rosado le realizó una entrevista que ha conmovido a fanáticos y detractores de la también actriz.

La esposa de Erik Rubín, confesó algunas cosas que nadie conocía de su infancia y confirmó que a pesar de no tener tantos recursos como todos pensaban, logró por cosa del destino llegar a convertirse en modelo y así iniciar una carrera en la televisión.

Asimismo cómo fue que Martha Zavaleta le aseguró a una edad muy temprana, que no se dedicará al espectáculo, porque no servía para esto. Sin embargo, estas palabras la ayudaron a continuar luchando por lo que quería dentro de la televisión, un espacio donde se expresa siempre de la mejor forma.

Aunque ha llamado la atención, conocer que no todo es felicidad con su esposo y que ha pensado en separarse, eso no ha sido lo más relevante de esta entrevista, ya que confirmó que el amor ha logrado vencer cualquier tipo de obstáculo en su matrimonio con Erik.

Lo más difícil lo tuvo que vivir, luego de una mención sobre el dólar, la cual fue tergiversada por las redes y desde ese momento tuvo comentarios negativos y hasta amenazas de muerte para sus hijas.

“Sin embargo, yo nunca dije: ‘el dólar no afecta la economía de los mexicanos’. Ahora bien,lo que a mí me sorprendió muchísimo fue que fue una etapa donde mi Twitter sobretodo, se llenó de comentarios; como dos días después, de mensajes muy parecidos entre sí (…) Hablaban horrores y no hacía sentido, no ameritaba ni amenazas de muerte, ni amenazas de muerte para mi familia, para mis hijas, no ameritaba fotografías”, declaró la conductora que en un momento confirmó que la vivió muy mal y tras esto, se siente más fuerte que nunca; tras conocer el nivel de maldad que se vive dentro de las redes.