Kunno debuta como actor en ‘Como dice el dicho’

Aunque Kunno Guillermo se ha convertido en uno de los más conocidos tiktokers, este abandonó las redes sociales debido a la presión que había tras cobrar por mandar un saludo, sin embargo, recientemente debutó como actor y sus seguidores aplaudieron este gran momento en su carrera que apenas va comenzando.

En redes sociales, ‘Papi Kunno’ se convirtió en tendencia tras aparecer en un capítulo de ‘Como dice el dicho’, donde se relató el tema de la identidad de género, hecho que destacó de inmediato.

Lejos de convertirse en una nueva crítica para el influencer, este ha destacado por su talento en la televisión y aplaudieron este momento de Kunno.

Además protagonizó un beso gay en el capítulo, desatando aplausos en la web de inmediato, por esta difusión que puede servir para orientar a miles de jóvenes.

“Renací. Aunque fue poco tiempo tiempo para mi fue suficiente. Conecte conmigo. Reencontré mi propósito: brillar y ayudar a otros a salir de la oscuridad. Me desvíe. Me equivoqué. Y aunque se que no muchos me perdonaran ni que estarán de acuerdo con lo que hago, digo y soy, pido perdón, agradezco y sepan que evolucione. Gracias por su incondicional amor y apoyo en todo”, se lee al pie de su publicación, que generó más de 490 mil ‘me gustas’.