Confiscan más de 300 mil condones usados para venderlos como nuevos

La televisión estatal de Vietnam VTV trasmitió imágenes sobre del incautamiento de más de 345 mil condones usados que fueron limpiados y revendieron como si fueran nuevos, de acuerdo a Reuters, la policía de Vietnam confiscó varias bolsas que pesaban más de 360 kilogramos.

Según informa el periódico estatal Tuoi Tre, el dueño del almacén, ubicado en la provincia sureña de Binh Duong, recibieron “un ingreso mensual de condones usados de una persona desconocida”.

Por otro lado una mujer que fue detenida en el operativo, informó a la policía que los condones usados eran hervidos primero en agua y luego se secaban en un falo de madera para que tomaran forma de nuevo antes de volverlos a empaquetar y poner a la venta, además dijo que recibía 17 centavos de dólar por cada kilogramo de condones que producía.

La cadena de televisión informó que por el momento no se sabe cuántos condones reciclados fueron vendidos.

