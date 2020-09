Suspenden a profesora por gritarle a sus alumnos en clases virtuales

A través de las redes sociales se ha viralizado un vídeo de una clase virtual en la que una profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Juárez del Estado de Durango, regaña con gritos a sus alumnos por no prender la cámara.

En el clip la maestra se encuentra molesta porque algunos estudiantes no tenían activada la cámara durante la clase en línea, además advirtió si no la tienen activada en el horario que marca automáticamente tienen falta, uno de los alumnos que no aparece en pantalla asegura que el Internet de la profesora es el que falla.

“¿Mi internet está mal porque a ti no te veo?, ¡ubícate niño!, ¡apágame tu micrófono, no me interesa, ¡tienes falta!”, grita la profesora.

Después de que se viralizara el clip la profesora, identificada como Sara Marisa Hernández Valtierra, se disculpó a través de su cuenta de Facebook aceptando su error y su actuar se debe por el estrés que le causa dar clases a distancia.

“Debido a los acontecimientos del pasado martes en mi clase de Introducción a la Psicología de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana perteneciente a la Universidad Juarez del Estado de Durango, donde de manera inadecuada y agresiva me dirigí a mis alumnos. Acepto plenamente mi responsabilidad y culpa por no tratarlos de forma adecuada, como todos soy humana y cometo errores, espero que los jóvenes implicados entiendan el estrés que esta modalidad de aprendizaje me está causando y acepten mis sentidas disculpas, me falto empatía y sosiego. Con hulmidad, Sara Marisa”.

Por su parte la UJED tomó la decisión de suspender a la docente por lo que resta del semestre por presunto maltrato, además se realizará una investigación y esta separación será sin goce de sueldo, así lo dio a conocer Julio Lozoya, secretario General de la Universidad Juárez del Estado de Durango, quien aseguró que se llegó a esta decisión para indagar el caso a profundidad y conocer realmente cuáles fueron las razones de su actuar.

A través de Twitter comenzaron a compartir más evidencias sobre la profesora.

“La letra con sangre entra” Y con malos tratos y gritos mejor. Es la escuela de Psicología de la @UJED_Oficial y la nueva pedagogía a nivel superior. pic.twitter.com/vQ0iSlW1VE — #QuédateEnTuCasa (@heber_noti121ed) September 24, 2020

Otro video de las nuevas formas de transmitir conocimientos en la facultad de Psicología de la @UJED_Oficial la maestra de nombre Sara Marisa muestra su método de enseñanza. pic.twitter.com/28C6xefBL5 — #QuédateEnTuCasa (@heber_noti121ed) September 24, 2020