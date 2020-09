Niurka le manda mensaje a Montserrat Oliver

Recientemente se dio a conocer que Niurka Marcos decidió abandonar el foro mientras se grababa el programa ‘Montse & Joe’, porque supuestamente Montserrat Oliver le dijo “ya vete”.

Incluso la cubana usó sus redes sociales para confirmar que la conductora la corrió: “Montserrat, vamos por partes. Mi lenguaje corporal nunca fue de enojo, fue veloz y divertido. Tú dijiste: ‘Niurka, ya vete‘. Y me fui. Me seguiste arrepentida, pero la verdad es que te quisiste lucir. Te vi, pero te ignoré”, explicó en el clip. .

Fue a través de su cuenta de TikTok que Niurka le mandó un mensaje a Montserrat y después lo compartió en su Instagram junto al siguiente texto: “La palabra es un templo para bien o para mal, tienes que analizar las consecuencias por eso es que yo nunca me muerdo la lengua”.

De acuerdo a testigos, Niurka se subió en las piernas de Montserrat mientras jugaban pesado y en broma, la conductora le pidió que se fuera y la vedette lo tomó literalmente.

Por su parte Montserrat aseguró que no supo qué pasó con Niurka; “Ni supe we, creo que se ofuscó un poco, pero no, yo la quiero mucho. Se fue arrebatadamente pero se llevó toda la mesa de dulces. Muy enojada no estaba, porque si no se hubiera llevado toda la mesa de dulces… no, no es cierto”.