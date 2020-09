Zayn Malik confirma el nacimiento de su bebé con Gigi Hadid

Oficialmente Gigi Hadid y Zayn Malik son papás de una hermosa niña y aunque no confirmaron el nombre de su pequeña, han dado la sorpresa a todos sus seguidores, que están encantados con este momento.

El cantante compartió una tierna imagen que rápidamente se viralizó en la red y por supuesto confirmó la felicidad de la joven pareja.

Our baby girl is here, healthy & beautiful🙏🏽❤️to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw

— zayn (@zaynmalik) September 24, 2020