Vuelven a reprogramar el estreno de ‘Black Widow’

La pandemia por el coronavirus ha afectado la industria del cine, sin embargo, las casas productoras han considerado mover sus estrenos debido a que la emergencia continúa en varios países y muchas salas de cine siguen cerradas.

Recientemente Marvel dio a conocer que este año no habrá ningún estreno aunque se había considerado estrenar ‘Black Widow’, el 6 de noviembre, incluso hubo rumores sobre su estreno en Disney+, pero eso no será posible.

Este será el único año que Marvel no estrena ninguna película ya que sus otras producciones también han sufrido retrasos, a través de un comunicado dieron a conocer estos cambios, ahora ‘Black Widow’ llegará a los cines el 7 de mayo, ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ estrena el 9 de julio y ‘Eternals’ el 5 de noviembre de 2021.

Mark your calendars, here are the new release dates for upcoming Marvel Studios films: https://t.co/gBQlby5y9f — Marvel Entertainment (@Marvel) September 23, 2020

En Black Widow, Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, se enfrenta a las partes más oscuras de su libro mayor cuando surge una peligrosa conspiración con vínculos con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para derribarla, Natasha debe lidiar con su historia como espía y las relaciones rotas que le dejaron mucho antes de convertirse en Vengadora.

Simu Liu protagoniza el papel principal de Shang-Chi, junto a Awkwafina y Tony Leung en una película dirigida por Destin Daniel Cretton. Eternals presenta un nuevo y emocionante equipo de superhéroes en el Universo Cinematográfico de Marvel, ya que los Eternals son extraterrestres antiguos que han estado viviendo en la Tierra en secreto durante miles de años. Tras los eventos de Avengers: Endgame de Marvel Studios, una tragedia inesperada los obliga a salir de las sombras para reunirse contra el enemigo más antiguo de la humanidad, The Deviants.