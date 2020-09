Mamá de Vanessa Bryant realiza fuertes declaraciones de su hija y así respondió ella

Durante la tarde del 21 de septiembre, la mamá de Vanessa Bryant, Sofía Urbieta dio una entrevista en exclusiva para ‘El Gordo y la Flaca’, donde afirmó que su hija la había despojado de la casa donde vivía y de todas las joyas que había recibido del jugador y su esposa.

Afirmó que Vanessa decidió vender una de las casas porque le recordaban a Bryant y a Gigi, decidiendo que sería la casa donde había vivido durante los último 20 años.

"Me dijo que ella quería su carro y lo quería ahora, entonces se llevaron el carro y ya lo vendió, ese carro ya no existe. Es muy difícil lo que hizo mi hija, y qué puedo hacer no tengo más a dónde ir. Ella paga este apartamento, tengo aquí hasta marzo 21 de ahí en adelante Vanessa dijo que yo me las arreglará como yo pudiera", declaró la mamá de Vanessa y confirmó que no ha podido acercarse a sus nietas ni por FaceTime.