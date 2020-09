Emma Stone podría estar casada y embarazada

Fue en diciembre del año pasado cuando Emma Stone y Dave McCary anunciaron que se casarían tras fuertes rumores de compromiso y es que la pareja mantiene su vida privada bajo mucha reserva.

Ahora han circulado unas imágenes en las que han comenzado a especular sobre un supuesto embarazo, pero también que Emma y Dave, habrían contraído matrimonio en secreto.

A post shared by @davemccary on Dec 4, 2019 at 4:42pm PST

View this post on Instagram

En las imágenes, captadas por paparazzi, muestran a Emma Stone con su vientre abultado usando un mono marrón y una playera blanca, mientras paseaba con su prometido David McCary por un vecindario de Los Ángeles.

In Touch Weekly reports Emma Stone and Dave McCary are expecting their first child together. 🚨🥰 pic.twitter.com/zRA7uuEpJS

— best of emma stone (@badpostestone) September 21, 2020