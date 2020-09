Arturo Peniche se separa después de 38 años de matrimonio

El actor confesó durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda que está separado de Gabriela Ortiz desde hace más de un mes, esto después de 38 años de casados.

Arturo Peniche estuvo como invitado especial en el programa ‘En casa de Mara’, el cual comparte a través de su canal de YouTube y el actor explicó que una de las razones por las que se separó fueron por la pandemia del coronavirus.

El actor dijo que ha tenido muchas perdidas a su alrededor por el virus, pero también su relación, “dentro de esas pérdidas también mi matrimonio, este COVID arrastró con todo”, explicó Arturo en la larga conversación que tuvo durante su visita con la periodista.

Peniche relató que siente que le estorba a su esposa y que por eso tomó la determinación de separarse, aunque enfatizó que no se quiere divorciar, “ya no quiero fracasos en mi vida por eso no me divorcio, jamás me voy a divorciar, a lo mejor ella, me quito, a lo mejor ella necesitará divorciarse algún día, pero no creo que se pueda dar”.

Durante la plática también hablo de su regreso a Televisa, en la producción de Carlos Moreno.