Selena Gomez producirá la cuarta película de ‘Hotel Transylvania’

‘Hotel Transylvania’ es una de las películas más queridas de Sony Pictures, aunque en Latinoamérica la voz de Selena Gomez no aparece como principal, en Estados Unidos su voz le da vida a ‘Mavis’ uno de nuestros personajes favoritos.

A través de Variety se dio a conocer que la cantante también trabajará como la productora ejecutiva de esta cuarta película, que aparentemente llegará el próximo año.

Selena junto con Michelle Murdocca y Genndy Tartakovsky serán productores ejecutivos y este último será además guionista de la película, y dejará de ser director de esta famosa historia que ha tocado miles de corazones en todo el mundo.

Some news that will make your heart zing! @SelenaGomez is returning as Mavis in Hotel Transylvania 4. She will also join the filmmaking team as Executive Producer alongside Directors Jennifer Kluska and Derek Drymon. 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/iPEPeWNUwd

— Sony Pictures Animation (@SonyAnimation) September 17, 2020