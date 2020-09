Reportan segundo caso con enfermedad neurológica, durante ensayos de vacuna AstraZeneca

Hace unas semanas los ensayos de la vacuna contra COVID de AstraZeneca se detuvieron debido a reacciones secundarias de esta; y durante este fin de semana se confirmó que una segunda persona había desarrollado una enfermedad neurológica luego de recibir las dosis de prueba.

La información fue difundida por un reporte diario de The New York Times, donde se señala que al menos dos mujeres han tenido el mismo padecimiento neurológico, pero no se ha confirmado si es a causa de la vacuna.

Hasta este momento la compañía se ha negado difundir información sobre las enfermedades de las dos participantes que se sabe son de Gran Bretaña.

“Esos casos llevaron a la empresa a detener sus pruebas dos veces, la segunda vez a principios de este mes. Los estudios se han reanudado en Gran Bretaña, Brasil, India y Sudáfrica, pero todavía están en pausa en Estados Unidos. Hasta ahora, unas 18 mil personas en todo el mundo han recibido la vacuna de AstraZeneca”, se lee en el artículo realizado por Denise Grady, Katherine J. Wu y Sharon LaFraniere.

Aunque AstraZeneca no había confirmado la existencia de esta segunda voluntaria, una fuente anónima afirmó que tuvo mielitis transversa, enfermedad que padeció la primera voluntaria.

El pasado 12 de septiembre las autoridades británicas reanudaron las pruebas de la vacuna y se esperaba que ningún otro voluntario tuviera reacciones secundarias, se desconoce si volverán a parar las pruebas.

Con información de Animal Político.