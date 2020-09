Jennifer Lopez y Maluma lanzarán también dos canciones juntos

Desde el año pasado Maluma y Jennifer Lopez sorprendieron anunciando que trabarían juntos combinando las dos grandes pasiones de la cantante de la actuación y la música en la película ‘Marry Me’.

Para los temas musicales JLo anunció el título de estas colaboraciones que estarán listas esta semana a través de su cuenta oficial de Instagram, donde además mostró un adelanto de este trabajo.

“¡Mi colaboración de dos canciones “Pa ’Ti” – “Lonely” con Maluma ya casi está aquí! No se pierdan el evento de estreno en ‘TikTok Live: Behind the Video’ y en dos partes este jueves a las 6 p.m. EST / 3 p.m. PST. Todo comienza en TikTok”, escribió la cantante como descripción en su publicación.