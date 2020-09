Esto fue todo lo que sucedió en los Emmy 2020

La pandemia ha cambiado cada una de las ceremonias y eventos públicos que se realizarían este año una de ellas la entrega 72ª de los Emmy, ya que aunque se llevó acabo este 20 de septiembre, no hubo asistentes al lugar donde Jimmy Kimmel apareció como presentador oficial.

Jimmy Kimmel’s 2020 Emmys Monologue: ‘You Can’t Have a Virus Without a Host’ Jimmy Kimmel’s 2020 Emmys Monologue: ‘You Can’t Have a Virus Without a Host’Arts Television, Emmy Awards, Comedy and Humor pic.twitter.com/dfCx6KErNT — 李子柒 Liziqi (@haseebsl98) September 21, 2020

Cabe resaltar que aunque algunos actores llegaron al recinto para realizar algunas presentaciones durante la ceremonia, la mayoría de los nominados estaban vestidos de gala desde su hogares y algunos ‘outfits’ a la COVID-19 llamaron la atención.

Uno de los primeros momentos que casi se sale de control, fue cuando Jimmy Kimmel invitó al escenario a Jennifer Aniston, para presentar el premio a la Mejor Actriz de Comedia, con una broma que casi se convierte en un incendió innecesario sobre el escenario que controló nuestra actriz favorita de ‘Friends’.

Jennifer Aniston puts out a fire and saves the #Emmys! pic.twitter.com/hUBfzVzTn8 — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) September 21, 2020

Jennifer también sorprendió al aparecer junto a Courteney Cox y Lisa Kudrow y afirmar que desde 1994 tiene a las mejores rommies.

IM SCREAMING JENNIFER ANISTON, COURTENEY COX AND LISA KUDROW!! THE FRIENDS WOMEN ARE TOGETHER. #emmys pic.twitter.com/m3mRyzFwfc — thay 🦙 (@beingamaguire) September 21, 2020

Tras esto, llegaron más reconocimientos, pero uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando la cantante H.E.R. apareció en el escenario para rendirle un homenaje a quienes nos dejaron este año, desde Naya Rivera, Adam Schelesinger, Carola Spinney, Chadwick Boseman, y más.

Uno de los momentos más esperados fue cuando dieron a conocer a la Mejor Actriz protagonista en una serie dramática, ya que este podía llevárselo Jennifer Aniston o Zendaya, quien era considerada una de las actrices más jóvenes en llevarse este reconocimiento, y finalmente lo logró con su actuación en ‘Euphoria’.

.@Zendaya wins lead actress in a drama series for her role in "Euphoria," becoming the youngest-ever winner of the category at age 24. https://t.co/MBKs1IK0Ff pic.twitter.com/Pk5P75HbOI — Good Morning America (@GMA) September 21, 2020

Aquí está el resto de los ganadores:

Mejor Drama: ‘Succession’.

‘Succession’. Mejor Actor Protagonista en una serie dramática: Jeremy Strong por ‘Succession’.

Jeremy Strong por ‘Succession’. Mejor Actriz Protagonista en una serie dramática: Zendaya por ‘Euphoria’.

Zendaya por ‘Euphoria’. Mejor Comedia: ‘Schitts Creek’.

‘Schitts Creek’. Mejor Actor Protagonista en una serie de comedia: Eugene Levy por ‘Schitt’s Creek’.

Eugene Levy por ‘Schitt’s Creek’. Mejor Actriz Protagonista de una serie de comedia: Catherina O’Hara por ‘Schitt’s Creek’.

Catherina O’Hara por ‘Schitt’s Creek’. Mejor Guión para una serie de comedia: ‘Schitt’s Creek’ – ‘The Presidential Suite’.

‘Schitt’s Creek’ – ‘The Presidential Suite’. Mejor Dirección para una serie de comedia: ‘Schitt’s Creek’.

‘Schitt’s Creek’. Mejor Actor de Reparto en una serie de comedia: Daniel Levy por‘Schitt’s Creek’.

Daniel Levy por‘Schitt’s Creek’. Mejor Actriz de Reparto en una serie de comedia: Annie Murphy por ‘Schitt’s Creek’.

Annie Murphy por ‘Schitt’s Creek’. Mejor Miniserie o Película para televisión: ‘Watchmen’.

‘Watchmen’. Mejor Actor en Miniserie: Mark Ruffalo por ‘I know this much is true’.

Mark Ruffalo por ‘I know this much is true’. Mejor Actriz en Miniserie: Regina King por ‘Watchmen’.

Regina King por ‘Watchmen’. Mejor Actor de Reparto en Miniserie o Película: Louis Gossett Jr. por ‘Watchmen’.

Louis Gossett Jr. por ‘Watchmen’. Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie o Película: Uno Aduba por ‘Mrs. America’.

Uno Aduba por ‘Mrs. America’. Mejor Guión para una serie limitada, película o un especial dramático: ‘Watchmen’ – ‘This Extraordinary Being’.

‘Watchmen’ – ‘This Extraordinary Being’. Mejor Dirección para una serie dramática: ‘Succession’ – ‘Hunting’.

‘Succession’ – ‘Hunting’. Mejor Actor de Reparto en una serie dramática: Billy Crudup por ‘The Morning Show’.

Billy Crudup por ‘The Morning Show’. Mejor Actriz de Reparto en una serie dramática: Julia Garner por ‘Ozark’.

Julia Garner por ‘Ozark’. Mejor reality de competición: ‘RuPaul’s Drag Race’.

‘RuPaul’s Drag Race’. Mejor talk-show: ‘Last Week Tonight With John Oliver’.

¿Cuál fue tu parte favorita?