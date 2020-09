Dwayne ‘La Roca’ Johnson arranca portón con sus propias manos

El actor sorprendió a sus más de 198 millones de seguidores al confesar que le dio un arranque de desesperación al ver que no llegaría a tiempo a su trabajo y arrancó una puerta con sus propias manos.

Una de las caracteristicas de Dwayne Johnson es su disciplina y esto lo lleva a todos los aspectos de su vida, la responsabilidad es también parte de ello por lo que no dudó en hacer lo imposible por no llegar tarde a la reanudación del rodaje de la película ‘Red Notice’ de Netflix, la cual se vio suspendida por un largo tiempo debido a la pandemia.

El actor explicó que al quedarse sin electricidad en su hogar quedó bloqueada su puerta de salida y la solución fue arrancarla literalmente.

“No es mi mejor momento, pero un hombre tiene que ir a trabajar. Experimentamos un corte de energía debido a tormentas severas, lo que hizo que mi puerta principal no se abriera. Traté de anular el sistema hidráulico para abrir las puertas, que generalmente funciona cuando se corta la energía, pero esta vez no fue así. Hice algunas llamadas para ver qué tan rápido puedo llevar al técnico de la puerta a mi casa, pero no tuve que esperar 45 minutos”, relató el actor en su publicación.