Consuelo Duval da positivo a COVID-19

Desde hace algunos días se rumoró sobre el estado de salud de Omar Chaparro y Consuelo Duval, finalmente los dos conductores han confirmado que dieron positivo a COVID-19 y que se encuentran estables y tratando de luchar contra este virus.

A través de redes sociales Omar Chaparro, confirmó que tenía coronavirus y que estaba recuperándose de la mejor forma, esto con una imagen montado en una motocicleta y sin las manos en el volante.

Hace unas horas, fue Consuelo Duval quien habló al respecto y confirmó que también tiene el virus, y envió un conmovedor mensaje que desató todo tipo de mensajes en apoyo a este momento que está viviendo la conductora.

“Hace una semana me entregaron el resultado de la prueba del civid… y cuando leí positivo, mi mundo se desbarató, nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Fue una semana llena de ansiedad y pánico, estaba como paralizada, dejaba la cama empapada de sudor, rogándole a Dios con toda mi alma que no hubiera contagiado a mis hermanos o a mis hijitos y que nada complicara en mi cuerpo. Dios me escuchó y el bicho ha sido bueno conmigo, no tuve nada más que ansiedad, falta de ganas y mucho cansancio”, se lee en parte de la imagen.