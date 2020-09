Él es el primer mexicano en recibir la vacuna contra COVID-19

Se trata de Ernesto Herrera, quien participa como voluntario en las pruebas de una vacuna contra el COVID-19 y es originario de la Ciudad de México.

Herrera compartió a través de sus redes sociales el pasado 5 de septiembre que se convertiría en voluntario para participar en estos ensayos clínicos de una vacuna experimental que desarrolla la farmacéutica Johnson & Johnson.

Ernesto reside desde hace 22 años en Madrid, España.

Me he ofrecido voluntario para los ensayos de la vacuna de la Covid, pero no vi a nadie de la banderita ahí, tampoco vi a los de la banderita con la franja morada. Ni un solo político es voluntario. Menos defender tonterías y haced algo de verdad por la gente.

— Ernesto Herrera AEC (@ernestoherrera2) September 5, 2020