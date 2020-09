Captan enorme araña en la estación del metro

A través de Twitter circula el vídeo de un usuario, quien sorprendido por su tamaño decidió captar una araña que se columpiaba en la estación del metro Constitución de 1917.

En la descripción del clip pidió que le ayudaran a identificar la especie de la araña ya que no podía dar crédito al tamaño y sobre todo el lugar donde se encontraba.

“Buenas noches qué araña es está xd? No creo que sea una tarantula, esto fue filmado en la estación del metro construcción de 1917 en la #CDMX”, escribió en la descripción del clip.

El usuario que respondió aseguró que no existía emergencia alguna: “Hola. Es una araña de la familia #Araneidae grabada con una perspectiva que la hace ver enorme. No son consideradas de importancia médica #NIMWhite heavy check mark Se alimentan de insectos voladores. Sus tallas se acercan a los 5 CM. No representan un riesgo grave para las personas.”