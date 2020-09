Kunno decide cerrar sus redes sociales

Desde hace unas semanas el famoso influencer de TikTok, Kunno se vio envuelto en una polémica debido a que se difundió que estaba vendiendo saludos en mil 200 pesos, por lo que recibió muchas críticas en las redes sociales.

Y es que fue evidenciado por un joven que decidió comprar uno de sus saludos sin embargo, nunca le llegó incluso señalaron que sus saludos de Kunno duran apenas cinco segundos.

Finalmente el influencer expresó que estaba destrozado por las innumerables críticas que recibió, incluso hubo una campaña para pedir que lo dejaran de seguir en Twitter con el hashtag #DejenDeSeguirAKunnoChallenge, tras esto perdió seguidores de 15 millones a 13 millones y medio.

Finalmente Kunno hizo una última transmisión donde afirmó que definitivamente dejaba las redes sociales, asegurando que nunca fue su intención crear un personaje en Internet y que siempre fue él mismo, explicó que estaba destruido, aunque afirmó que no es un adiós definitivo.

“Si voy a estar un momento fuera de redes sociales, porque necesito regresar a quien era. Yo sé que no debería, pero ya no me siento a gusto conmigo ahorita. Lo lograron, me destrozaron”, ex´licó Kunno.