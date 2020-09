Hijo de Michelle Renaud debuta como actor junto a Danilo Carrera

View this post on Instagram

Esta escena me llena de orgullo por muchas razones. 1 Los protagónicos son Marcelo y mi sobrina hermosa @sofia_limonta2007 y lo hicieron increíble y es su primer proyecto 😍 2 Es el primer teaser de @danilocarrerah cómo SHOWRUNNER y me encanta ver el talento que tiene para todo lo que hace. Él escribió la escena, la dirigió, superó todo lo que había en contra ( covid y trabajar con Un bebé de 3 años ) y lo hizo increíble. Amor te admiro ❤️ 3 Lo hizo en Covid lo que quiere decir que tenía todo en contra, los actores nunca vieron al equipo de producción , incluso los niños nunca vieron @alexavila14 que sale de papá. Además de que tomaron todas las medidas necesarias para que nadie se infectara de Covid. 4 Es la primera escena de mi bebé y sale de hijo de un grande como @alexavila14 , así o más con el pie derecho. ( digo por si sigue mis pasos jaja ) 5 yo fui asistente de actores así que me siento parte del equipo 😜 Danilo amor espero siempre tengas esas imaginación y creatividad para contar historias, que tú talento llegue muy lejos y rompa con todas las barreras ✨🎥 🎬Te amo con todo mi corazón y estoy muy orgullosa de ti de ver que todo lo que te propones lo logras con tenacidad y perseverancia. Pd Espero poder ser tu protagónica o directora en algunos de tus proyectos 😜😅❤️