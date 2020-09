Edwin Luna confiesa que es complicado el ambiente de cantar corridos

Una de las formulas que le han funcionado a José Eduardo Derbez para continuar generando contenido en su canal de YouTube y también para seguir cuidando la sana distancia son las entrevistas donde charla de la manera más amena con sus amigos y famosos.

Su más reciente conversación decidió hacerla junto a Edwin Luna, de La Tracalosa de Monterrey con quien se sinceró y reveló algunos secretos en un juego conocido como ‘Yo nunca, nunca’, el cual consiste en beber cuando uno haga una confesión de algo que le haya ocurrido y puede ser embarazoso.

Antes de comenzar la dinámica, Eduardo le preguntó si en alguna ocasión sintió miedo por el tipo de canciones que canta y Edwin explicó que cantar en el género que se desenvuelve es pesado, sin embargo en un evento hubo algo que le dio miedo, ya que lo amenazaron por no acordarse de una canción infantil.

“Nunca me había tocado que por una canción infantil me amenazaran, era tan curioso, nos salimos de totalemente del esquema, me venia riendo no se si de los nervios o de lo cómico que me resultó”, Edwin entró en calor de las copas y contó cosas que comúnmente se viven en la borrachera y dio adelantos de lo que lanzará proximamente.