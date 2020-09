Difunden el vídeo de la reunión entre Brad Pitt y Jennifer Aniston

Los eventos y reuniones a través de Zoom han llegado para nunca más irse y durante este jueves fue la lectura virtual de ‘Fast Times at Ridgemont High’ y por supuesto, el momento más esperado fue el de Brad Pitt y Jennifer Aniston.

En la lectura estuvieron, Sean Penn, Jennifer Aniston, Brad Pitt, Julia Roberts, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey y por supuesto Morgan Freeman, quien era el narrador de esta historia y propició un coqueteo entre nuestros favoritos.

Nuestra parte favorita es cuando los personajes de Jennifer y Pitt, ‘Linda Barrett’ y ‘Brad Hamilton’, coquetean durante uno de los sueños de Brad y entonces la magia sucede ante los ojos de sus compañeros.

I’m grinning like an idiot watching Brad and Jen interact like this pic.twitter.com/On7glitgRy

— Kirbie “Baby Yoda Stan” Johnson (@kirbiejohnson) September 18, 2020