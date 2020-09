A TikTokera que enseña a ‘pronunciar’ Zara se le escapa un ‘haiga’

Los usuarios de las redes sociales reaccionaron de diversas maneras ante el vídeo que se viralizó hace unas semanas, desatando sobretodo críticas al argumento que tenía sobre la “correcta” pronunciación de algunas marcas en inglés y aunque Zara es española, esta joven aseguró que se decía ‘Zeraaa‘.

Después de la polémica que generó se ha sabido que la joven a través de TikTok se ha creado un personaje que presume de una pronunciación del idioma inglés muy correcta, además que supuestamente corrige errores ortográficos en la misma plataforma.

Ahora ha regresado a la polémica debido a que se le salió en su pronunciación del español un ‘haiga’ en lugar de ‘haya’, mientras relataba en llanto que le habían robado el control de su cuenta oficial de Instagram.

“Oigan de verdad que nunca les pido nada, pero me acaban de quitar mi cuenta de Instagram, super tonta, le pasé mi contraseña a alguien, este, entonces, claro que si suben algo a mi historia o algo no soy yo, y también les quería decir que si pueden ayudarme denunciándola y diciendo que o sea que me la robaron no sé que opciones haiga, por favor de verdad ayudenme, por favor, se los ruego”, dijo en llanto.