Natanael Cano responde a las declaraciones que hizo Julio Preciado

Hace unas semanas, Julio Preciado afirmó que los corridos tumbados no tienen relevancia para él y que las letras y música no tienen respeto por los verdaderos corridos o su público, viralizándose de inmediato.

Ahora Natanael decidió hablar en una entrevista exclusiva para Nelssie Carillo, donde confirmó no saber quien era el cantante que lo había criticado y desconocía las declaraciones de este.

“Yo si vi algo así, pero no lo tomé en cuenta. Hasta ahorita no sé bien quién es Julio Preciado, no me he metido al tema porque no tengo la necesidad”, declaró el cantante ante los micrófonos de la periodista.