Futbolistas de Murciélagos denuncian falta de pago de los directivos

Recientemente se dio a conocer un comunicado del equipo de futbol Murciélagos, quienes denunciaron que desde hace más de cinco meses no han recibido su sueldo conforme a los contratos que se firmaron con la directiva del equipo de la Liga Premier.

La directiva aparentemente habría intentado darles menos dinero del que les correspondía y debido a eso decidieron denunciar estas anomalías a través de redes sociales.

Luego de darse a conocer esta situación, Wetevertumorro recordó el tiempo en el que estuvo en el equipo con el fin de cumplir su sueño en una liga de futbol mexicano, hecho que finalmente terminó y retomó su vida en Internet.

Todo comenzó como broma en el 2014 directamente con la cuenta de @murcielagosfc sobre ir a jugar o entrenar al equipo, al final conoci a otro de los socios que no es el grupo que adeuda, y este me contrato para ir a “jugar” a Guamuchil…

Gabriel relató cómo en 2014 llegó al equipo y notó las carencias que habían en el equipo y cómo los jugadores eran entrenados por un entrenador de porteros y no un director técnico.

Cuando comenzó a notar adeudos a algunos integrantes de su equipo intentó animarlos a denunciar a través de sus redes sociales, pero los jugadores le pidieron callar debido a que podrían quedarse sin jugar o ser vetados por los directivos.

El punto es que debuté (los famosos 3 min) ya para esas fechas los jugadores tenían ya 1 mes de adeudo y la mayoria tenían hijos y no eran de Sinaloa, por lo que no Vivian en la casa club y rentaban alguna casa en Guamúchil y tenían que pagar renta y comida, se empezó a complicar

Más tarde, el influencer recordó su debut por 3 minutos en 2014 y finalmente cómo tuvo que dejar el equipo tras realizar un vídeo con el Escorpión Dorado, quien denunció a su manera todas las carencias que tenían los jugadores en ese momento.

Jajajaja si me mamé pero bueno, se me hizo a un lado, ya ni siquiera me dejaban entrenar… mis compañeros con adeudo de 3 meses y viviendo en pésimas condiciones, yo me regresé a cdmx y la mayoría salió del equipo tmb. De esto ya 6 años y al parecer todo esto siguió…

— GABOREVER (@werevertumorro) September 15, 2020