‘La Jefa’, integrante de las Barras Pradera pierde la vida por COVID-19

Desde hace algunas semanas se difundió el rumor sobre la posible muerte de José Luis Espinosa, conocido como ‘La Jefa’, de las Barras Pradera; sin embargo, fue hasta este 12 de septiembre que se confirmó que había muerto a causa de coronavirus, enfermedad que también terminó con la vida de su esposa el pasado agosto.

La noticia fue difundida a través de la cuenta oficial del famoso gimnasio comunitario en Facebook, ubicado en el municipio de Naucalpan.

“Después de casi un mes de aferrarse como todo un guerrero, lamentamos compartir la noticia que José Luis Espinosa ‘La Jefa’,perdió la batalla el día de hoy. Descansa en paz mi hermano y que mi Dios todo poderoso te de la luz y guié tu camino hacia el descanso eterno. Gracias por tu gran amistad, enseñanzas y ese ejemplo de vida, no es un adiós si no un hasta pronto”, se lee al pie de la publicación que confirma su deceso.

Aparentemente José Luis había ingresado grave en el hospital, sin embargo, parecía estar respondiendo bien al tratamiento para coronavirus, pero finalmente murió.

Usuarios han difundido un vídeo de ‘La Jefa’, afirmando que el virus no existía, hecho que muchos de sus detractores han criticado; ya que no es la única persona que afirma que la COVID-19 no existe, pero siempre hay que cuidarnos para estar junto a nuestros seres queridos.

Se muere “La Jefa” de Las Barras Praderas…la gente conmocionada y trending en twitter. Amable recordatorio que la ignorancia mata y no perdona: esto decía “La Jefa” del #covid19 hace unos meses. 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/cdCstVpW0Q — Oscar Yasser Noriega "Akira" (@akirareiko) September 13, 2020

¡Descanse en paz!