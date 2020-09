Juanpa Zurita preocupa a sus seguidores, al tener estos síntomas de coronavirus

Juanpa Zurita es uno de los influencers más importantes de la red y aunque ha ayudado a muchas personas en esta pandemia con la creación de caretas junto a su familia y enviando mensajes para conocer los síntomas de la COVID-19, no está exento de contagiarse.

A través de sus redes sociales, confirmó que tuvo fiebre muy alta y escalofríos, así que decidió hacerse la prueba para descartar si tenía COVID-19.

Después de una noche con fiebre de miedo y escalofríos pensé que tenía covid. Me hice la prueba y salí negativo. La temperatura seguía subiendo hasta 39.2 y no entendía que estaba pasando. Finalmente vino el doc y me confirmó que tengo influenza. Estoy bien y me estoy recuperando — JUANPA ZURIPA 🇲🇽 (@JuanpaZurita) September 12, 2020

“Después de una noche con fiebre de miedo y escalofríos pensé que tenía civid. Me hice la prueba y salía negativo. La temperatura seguía subiendo hasta 39.2 y no entendía que estaba pasando. Finalmente vino el doc y me confirmó que tengo influenza. Estoy bien y me estoy recuperando”, se lee en el tuit que ha sido un alivio para todos sus seguidores.

El influencer confirmó con una imagen que se había hecho la prueba del SARS-CoV2, la cual salió negativa y posteriormente le confirmaron que tenía influenza.

Las declaraciones del famoso preocuparon a sus seguidores y al conocer el resultado de su diagnostico le han enviado las mejores vibras, por este momento.

Hola muy probablemente no veas esto o no lo respondas pero quiero que se pasa que siempre vas a tener nuestro apoyo mío y de las “ZURICATAS” recupérate pronto.

I love you ❤️🥰 — Renata (@Renata18232236) September 13, 2020

Te vas a recuperar pronto niño hermoso, vi el detrás de cámaras 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻muchas bendiciones 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 😚😚😚😚 pic.twitter.com/nQKgB99ZId — Karime (@Karime181078) September 13, 2020

Seis años de la vez que fui la persona más feliz en toda mi vida fangirl @JuanpaZurita, seis años de la playera con la q me recuerdas. Uff, me trae un buen de sentimiento ver lo shiquitos q nos veíamos, y ver todo lo que has logrado a lo largo de estos años :') Tqm Juanito 🥺✨ pic.twitter.com/ZVP01Xjoxf — нappynaт (@jennichan_) September 13, 2020

Tu eres fuerte saldras bien de esta 💖 — Luz Moreno (@luz96mor1) September 13, 2020