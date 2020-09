Esta es la nueva pareja en Exatlón

Zudikey Rodríguez y Pato Araujo, no son los únicos enamorados de la nueva temporada de Exatlón, recientemente fanáticos se dieron cuenta de la química que hay entre Heliud Pulido y Pamela Verdirame, ambos forman parte del equipo de ‘Los Titanes’.

Heliud fue el primero en confirmar lo mucho que le gusta Pamela, ambos confirmaron haber tenido mucha química en su etapa en la tercera temporada del programa y ahora aparentemente se ha podido entablar una relación más cercana.

“Soy una persona muy sensible, que extraña mucho a su familia y él me tranquiliza mucho en ese aspecto y también en cuanto a la competencia él siempre está apoyándome, motivándome, diciéndome de lo que soy capaz. Definitivamente me ayuda mucho”, confirmó Pamela ante las cámaras del reality.