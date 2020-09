Luisito Comunica se lleva una playera de un fan por error

El famoso YouTuber realizó una visita por Oaxaca y a través de sus historias breves de Instagram explicó que sus fanáticos de ahí se pusieron un poco ‘intensos’ con su emoción por verlo, incluso relató que no estaba ‘padre’ que no le permitieran cerrar su camioneta.

En ese ‘zafarrancho’ que vivió la tarde del día de ayer miércoles, se enteró que un fanático le pidió de favor que le firmara su playera, pero entre tanto grito y empujones el seguidor de Luisito no vio de regreso su prenda, por lo que se disculpó con su fan.

“Me acaban de mandar un vídeo chistosísimo, que ayer al parecer le robé su playera a un carnal, o sea sin darme cuenta, como que el ‘brother’ quería que se la firmara, me la aventó yo me fuí y nunca me di cuenta de que me la robé”, explicó en una de sus historias.