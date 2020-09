Difunden íntimas grabaciones entre Shakira y Alejandro Sanz

En 2005, Shakira y Alejandro Sanz se unieron para cantar “La tortura”, uno de los éxitos más sonados de ese momento, la química era tanta que muchos afirmaron que hubo un romance ahí.

Luego de esta primera colaboración, llegó una segunda con “Te lo agradezco pero no”, y aunque tuvo el mismo éxito, el dúo finalizó su etapa de colaboraciones, luego de que se rumorara que ambos habían estado juntos y hasta el ex novio de la colombiana aparentemente habría participado, hechos que nunca fueron confirmados.

Aunque el trabajo terminó, siempre han resaltado su amistad a lo lejos y recientemente un usuario en Twitter lanzó algunos vídeos donde solo aparecen ambos cantantes, disfrutando de una conversación.

All the attraction, the tension… pic.twitter.com/MFfw8Yvype

— ¡Ratatá! (@WWSHAK) September 4, 2020