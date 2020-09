Dhasia Wezka denuncia acoso en la calle

Es probable que muchos hombres no suelen experimentar este tipo de acoso en la calle, en su propia casa, escuela o trabajo, sin embargo, mujeres de todos lados han experimentado este temor que recientemente Dhasia Wezka denunció.

La influencer utilizó sus redes sociales para contar una terrible experiencia sobre un hombre que la acosó esta tarde, cuando sacó a pasear a su mascota.

Dhasia relató como el sujeto comenzó a seguirla y le pidió su número de teléfono para convertirse en ‘hostess’ y así ganar mucho dinero, sin embargo, a pesar de responder negativamente a su propuesta, el sospechoso intentó agarrarla y en ese momento creyó que seria una desaparecida más.

“Me bloqueé bien culero. Lo que paso por mi put* cabeza va a pasar una put* camioneta y yo ya desaparecí. Me espanté muchísimo, está muy cabrón (…)”, declaró la famosa YouTuber.

Las declaraciones de Dhasia han logrado colocarla como tendencia y muchos de sus seguidores han confirmado que no importa la edad, el estrato social o el lugar donde las mujeres se encuentren, en todo momento parecemos expuestas ante una situación que a ojos de muchos parece algo “exagerado”.

Dhasia se encuentra físicamente bien, y una mujer que vio toda la situación la auxilió, sin embargo, salir a pasear a su mascota o simplemente salir, no será lo mismo para ella, ni para muchas otras mujeres en México.

Lo que pasó con Dhasia solo es un recordatorio de que NO existen las mujeres privilegiadas, no importa el color, clase social e inclusive edad; nacer siendo mujer es sinónimo de vivir esperando "que no te toque" a ti. Y es un reverendo asco, una cagada, una impotencia.

— Gian. (@by80sfilm) September 11, 2020