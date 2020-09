Eduin Caz confirma si tiene o no COVID-19

A través de redes sociales, Eduin Caz de Grupo Firme decidió romper cualquier rumor sobre su supuesto contagio de COVID-19, al no llegar a una filmación junto a Reik, hecho que sorprendió a algunos de sus más fieles seguidores.

El vocalista destacó que a pesar de sus múltiples compromisos, descartó tener coronavirus y para confirmarlo, se realizó una prueba que resultó negativa y difundió el momento en el que se sometió a dicho estudio.

“Me tomo el tiempo de grabarles este vídeo porque se está rumoreando que estoy contagiado de COVID, y el día de ayer que íbamos a grabar un vídeo con nuestros amigos de Reik, pues no se llevo a cabo, que porque yo estoy contagiado, no había querido decirles nada hasta que me dieran los resultados de los estudios que me hice”, declaró a las redes sociales.