Vicente Fernández conoce a su nueva nuera y la apodan la ‘Kim Kardashian de Tepatitlán’

Se trata de Mariana González Padilla, la nueva novia de Vicente Fernández Jr. quien por fin se reunió con su suegro en el rancho familiar ‘Los tres potrillos’, momento que fue compartido por ella misma a través de sus redes sociales.

La mujer de 37 años de edad es empresaria y es dueña de una boutique en Jalisco y fue durante el fin de semana que conoció a Don Vicente Fernández.

“Un grande, su sencillez fue increíble, un placer estar y saber más de usted, de su vida, cómo fue que llegó a ser un ídolo de México. Un hombre espectacular con tantos dones que Dios le dio, agradezco sus atenciones. Un grande de México Don Vicente Fernández, escucharlo cantar un honor. Amor, gracias por hacerme parte de tu familia”, escribió Mariana en la publicación que colgó en su cuenta de Instagram.

Usuarios de las redes sociales comenzaron a viralizar este encuentro y la han apodado ‘la Kim Kardashian de Tepatitlán’, por su parecido con la influencer del polémico programa ‘Keep Up With The Kardashians’, mismo que ha llegado a su fin, recientemente, como la misma Kim dio a conocer recientemente.

De acuerdo a lo publicado en la misma plataforma Vicente Fernández le cantó algunas canciones como bienvenida a la nueva familia.

“Ya salí de con mi suegrito tan lindo, tan hermoso, es una súper, súper persona, me enseñó sus canciones, me preguntan por mi suegrita, no estaba ahí”.

Estas son las fotografías que han despertado las comparaciones.

Actualmente Vicente Fernández Jr. atraviesa por un momento duro al denunciado por presuntos tocamientos inapropiados contra una menor de edad, aunque recientemente negó categóricamente estas acusaciones durante una entrevista con Flor Rubio para ‘Venga la Alegría’.