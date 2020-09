Tom Cruise sorprende al mundo entero al grabar arriesgada escena de acción

La tarde de este lunes se viralizó el detrás de cámaras de una arriesgada escena de acción que realizó el actor durante la grabación de la película ‘Misión Imposible 7’.

Siempre se ha sabido que Tom Cruise no usa dobles para sus escenas de acción en las películas que participa y lo que ha sorprendido al mundo entero con este vídeo es que a sus 58 años el actor conserva sus destrezas para esta toma de infarto.

En el clip se puede ver cómo el actor se avienta al vacío a bordo de una motocicleta y posteriormente va cayendo en un paracaídas.

Actualmente Tom se encuentra filmando la séptima entrega de la saga de acción y esta escena se filtró y viralizó en las redes sociales donde protagoniza el peligroso salto a lo alto de Helsetkopen en el municipio de Stranda, Noruega.

Las imágenes desde diferentes tomas se han viralizado.

A muchas personas no les gusta Tom Cruise por sus películas, que si utilizan mucho CGI, que si no son buenas, que si desde hace tiempo es sólo un actor taquillero, etc. Lo único que puedo decir y que admiro de Cruise, es que estoy seguro que le encanta lo que hace. pic.twitter.com/IIPtmd93ZQ

— Rodrigo Oseguera (@Rodrigosegtz) September 7, 2020