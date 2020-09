Pierde la vida Ethan Peters a los 17 años de edad

A través de TMZ se dio a conocer que el influencer estadounidense, Ethan Peters perdió la vida a los 17 años de edad, supuestamente una sobredosis de drogas habría terminado con su vida.

Su cuerpo fue hallado en su casa el pasado 5 de septiembre, aparentemente a causa de una sobredosis de la ingesta de Oxicodona, un medicamento contra el dolor pecho con opio, y el cual puede ser adictivo para algunas personas.

Ethan inició su carrera en YouTube en 2017 y luego de esto, su fama comenzó a crecer hasta legar a los 100 mil seguidores, tras esto abandonó su escuela cristiana, porque convertirse en una estrella de Internet violaba las reglas de la institución.

El influencer tenía gran impacto a través de sus tutoriales y consejos de belleza tanto en su cuenta de Instagram como a sus suscriptores de YouTube.

Aparentemente algunos de sus amigos más cercanos, sabían de su adicción a sustancias, debido a la presión que sentía por ser una estrella en las redes, y han lamentado no haberlo ayudado más para evitar este fatal destino.

Ethan was well liked and well respected in the beauty industry. About a year ago he turned to drugs due to the pressure of being famous online at such a young age. He became problematic recently due to drug induced mania. He’s a good fucking person. He didn’t deserve to die.

— Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) September 6, 2020