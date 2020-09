Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja explican cómo es su nueva relación

Fue durante uno de sus más recientes vídeos que publicó la YouTuber en donde se sometieron a un detector de mentiras para hablar de la polémica que casi terminó con su relación en la que Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja invitaron a sus seguidores a que les mandaran todas las preguntas que tuvieran sobre su relación.

Y el fandom de Jukilop no dudó en hacer las preguntas más directas y fuertes para saber más de cómo vivieron esta controversia causada por los vídeos íntimos de Juan de Dios en las redes sociales, que finalmente lejos de perjudicarlos hicieron que su relación fuera más fuerte.

“Yo sí pensé, no sé si tú, pero yo sí”, respondió a la pregunta si pensaban si con la polémica se terminaría su relación, por su parte Kimberly dijo: “Yo pues no así de fin fin, sino que, es que no sé, yo pensaba muco en ti, en kima en nuestra familia, en que has cambiado, yo sé que has cambiado por que lo noto, así que tal vez no pensaba que fuera el fin, pero sí quería que valoraras”.