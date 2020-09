Frida Sofía responde a Ninel Conde, tras señalarla como aliada de Giovanni Medina

Hace unos días Ninel Conde señaló que Frida Sofía se había puesto de acuerdo con Giovanni Media, para hacer algo contra su actual novio, Larry Ramos, hecho que llegó hasta oídos de la también cantante.

Estos señalamientos han sido respondidos este fin de semana por Frida Sofía, afirmando que no conoce a Giovanni y que debería tomar sesiones psiquiatrías por estas declaraciones que aparentemente carecen de argumentos reales.

“Ay, Ninelita, ni te conozco ni me interesa tu vida. A mí simplemente me preguntaron que conocí a Larry y respondí. Créeme, en mi vida he hablado o visto a tu ex. Y no quiero ser grosera pero ya que dices que ‘que se puede esperar de alguien que habla mal de su mamá’ yo te respondo ‘pues que se puede esperar de una mujer en plena guerra por custodia de su hijo mal nutrido, privatiza andar defendiendo lo indefendible y queriendo tener otro hijo’ Y no de cualquiera … creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra”, se lee en la imagen que difundió en redes sociales.