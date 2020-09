La tercera temporada de ‘Cobra Kai’ ya tiene fecha de estreno

Durante la última semana de agosto ‘Cobra Kai’ llegó a Netflix batiendo récords en sus reproducciones y colocándose como una de la series favoritas de la plataforma.

Aunque luego de terminar la segunda temporada, muchos de sus seguidores se preguntaron si habría una tercera parte de la historia y Netflix finalmente confirmó la llegada de la tercera temporada el próximo año.

Aparentemente la tercera parte de la historia se grabó antes de la pandemia y debido a eso, habrá una tercera parte y posiblemente una cuarta, pero esto último no se ha confirmado

William Zabka ha confirmado a ComicBook.com que habrá nuevas sorpresas durante la nueva temporada y por supuesto promete ser más explosiva que la primera y segunda temporada.

“Habrá algunas sorpresas, hay cosas que no esperas que vayan a suceder, pero eso es a propósito. Si ves Cobra Kai desde el episodio 1 hasta el final de la temporada 2, no podrías haber intuido eso. Es todo sorprendente. Es simplemente un gran guión”, declaró.

Fanáticos han desatado algunas teorías como el regreso de “Ali” interpretada por Elisabeth Shue, quien aparentemente llegaría como la madre de una de las adolescentes de esta nueva historia, sin embargo, todavía no es un hecho.

¡MOMENTO DE SPOILER!

El regreso de ‘Ali” a la historia es debido a que muchos han apostado a la forma en la que “Tory”, se presentó con Miguel, de la misma forma que lo hizo “Ali” en el pasado durante la película de ‘Karate Kid’.

Aunque aparentemente la ex de Daniel viviría en Colorado, podría ser que “Tory” es adoptada y quiere mantener un bajo perfil, pero hasta este momento no es una teoría confirmada por parte de la producción.

@McSchlossberg @jonhurwitz i find this on the internet is the true Tory Schwarber is Ali daughter pic.twitter.com/XRugM2DF3l

— Nathan James Phillis👊🐍 (@Nathan56477556) April 28, 2020