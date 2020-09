Galilea Montijo asegura que siempre la convencen para continuar en ‘Hoy’

En una reciente entrevista la conductora de 47 años habló de los próximos cambios en el matutino de la televisora de San Ángel.

Fue durante una breve platica que Galilea ofreció a algunos medios de comunicación en dónde un reportero abordó que sea este año el posible termino de contrato de la productora Magda Rodríguez para el programa ‘Hoy’ y en la misma pregunta se le preguntó si pensaba retirarse de la transmisión.

“Cada año le pido a la empresa si me deja salir, pero la empresa me dice: ‘No, quédate otro año, quédate otra vez con esta producción’ y yo hago lo que la empresa me pida, siempre les he dicho a ustedes que amo lo que hago. No es que esté cansada pero ya voy a cumplir 13, 14 años”, explicó la conductora.