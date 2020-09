Lady3pesos aparece comiendo tacos de chicharrón en salsa verde

Tras hacerse viral por insultar a empleados de un supermercado en la Ciudad de México, #Lady3pesos ha aparecido en redes sociales para disculparse y ahora lo ha hecho para confirmar que es fanática de comer tacos de chicharrón en salsa verde.

Ella decidió grabarse comiendo tacos de chicharrón, algo que ha sido también criticado en redes, afirmando que como ahora no tiene trabajo no tiene “ni tres pesos” para comer. 😕

“Me encuentro en la calle de Jaime Balmes y les tengo una recomendación excelente de unos taquitos de chicharrón en salsa verde para todos aquellos que dicen que no me gustan. Les voy a dar la prueba de que realmente me encantan y es una de mis comidas favoritas y ahorita vamos a pedir un chicharrón en salsa verde en el puestito”, declaró la mujer antes de comer sus tacos.