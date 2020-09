‘El padrino III’ tendrá una nueva versión

A casi 30 años del estreno de la última cinta de esta controversial trilogía, el director Francis Ford Coppola anunció que el lanzamiento de esta nueva película es la conclusión adecuada con una nueva interpretación.

Sin duda alguna, la trilogía de ‘El Padrino’ son las más famosas películas de culto del aclamado director de Hollywood, quien cuenta con cerca de 25 filmes y ahora Coppola quiere dar una nueva versión, la cual se apegada más a la que tenía en mente en 1990 y darle un final digno, como recordarás esta última película fue decepcionante para los fans.

De acuerdo al portal Deadline el nombre de esta nueva cinta podría ser ‘Mario Puzo’s The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone’, la cual será una versión definitiva fuera de cuestiones comerciales y más cercana a la parte artística con la que comenzó, para ello Coppola necesitó reorganizar algunas escenas, tomas y temas musicales para que tuvieran mucho más sentido.

#TheGodfatherPart3 new edit, complete with a different ending, is coming to theaters https://t.co/siVrDTeooP — Variety (@Variety) September 3, 2020

Según informó Paramount, el director y su equipo Zoetrope, realizó estos cambios buscando dar una versión mucho más acorde con la primera y segunda entrega de la saga, además de la re-edición, también hizo una restauración en formato 4k y hacerla más atractiva, en este trabajo de edición, Coppola reemplazó más de 50 tomas de menor resolución, reparó arañazos y otras anomalías que encontró.