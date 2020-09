‘Super Mario Bros’ cumple 35 años y regresa a Nintendo con tres colecciones antiguas

Para celebrar su 35 aniversario Nintendo anunció que estarán disponibles sus juegos antiguos de Mario en 3D, de generaciones pasadas a través de Nintendo Switch de forma remasterizada, aunque solamente es por tiempo limitado ya que son joyas prestadas hasta a próxima primavera.

Los usuarios de Switch podrán usar la colección, que llegará el 18 de septiembre, la cual incluirá Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Además la empresa japonesa detalló que solo se venderá por un tiempo limitado, y anunciará una ejecución limitada para las versiones físicas y digitales del juego.

It's been 35 years since the first #SuperMario Bros. game was released! Check out the Super Mario Bros. 35th Anniversary Direct for news on upcoming Super Mario games and products releasing before Spring 2021!

