Sherlyn responde a críticas por usar color rosa en su casa

La actriz ha sido muy activa en su cuenta oficial de Instagram, donde mantiene mucha interacción con sus seguidores, quienes la llenan de halagos en la plataforma, pero hubo una inquietud que Sherlyn no quiso pasar por alto sobre los prejuicios.

Fue por medio de sus historias breves que Sherlyn decidió responder a los cuestionamientos y críticas que le realizan en la red social en donde le preguntan por qué tiene a su bebé André en un entorno de color rosa.

“Constantemente me preguntan por qué mi casa sigue siendo rosa, por qué todo para mi sigue siendo rosa, pues es que para mi los colores son solamente eso, no los percibo con ninguna clase de juicio, ni creo que porque es azul va a ser niño, o porque es rosa es niña, o sea, me parece que eso no importa y creo que a los niños menos les importa”, explicó en sus historias.