Detienen producción de ‘The Batman’ porque Robert Pattinson dio positivo a COVID-19

La producción de la nueva película de Batman protagonizada por Robert Pattinson ha sido detenida debido a que se registró un caso de COVID-19 dentro del set de filmación, de acuerdo a un comunicado enviado por Warner Bros.

Por su parte el portal Vanity Fair,confirmó que el caso positivo en la producción de la película de Matt Reeves es el actor británico, Robert Pattinson, quien apenas había regresado al set de filmación, la cual fue pausada en marzo por la pandemia causada por el coronavirus.

