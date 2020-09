Denise Dresser cumple su apuesta y bailar al ritmo de Maluma

Fue el pasado 28 de agosto cuando la académica y escritora mexicana compartió en su cuenta oficial de Twitter una invitación muy especial para sus seguidores para que se unieran al ‘Becatlón del ITAM’ para beneficiar a alumnos que lo necesitan.

El objetivo era recaudar la meta de 146 mil pesos y Denise confesó que esta no fue su idea, pero que si se llegaba a esa cantidad prometía bailar una canción completa del colombiano Maluma, en donde incluiría perreo.

“Mis alumnos me retan, me inspiran, me enseñan más de los que yo sé. Hoy me toca apoyarlos vía el #BecatlonITAM que financiará becas para ayudar a los estudiantes más destacados y necesitados. Mi compromiso es bailar una canción de Maluma (y perrear) cuando se logre la meta”, detalló en su tuit.