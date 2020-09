Integrante de RBD, confirma que le gustaría un reencuentro

Mañana oficialmente la música de RBD llegará a todas las plataformas digitales y muchos están a la espera de poder escuchar esos éxitos que solo están disponibles en YouTube, pero la sorpresa la ha dado Christopher Uckermann quien era el integrante que menos esperaban los seguidores quisiera un reencuentro.

Aparentemente la pandemia para Christopher lo ha ayudado a sentirse mejor y agradecer todo lo vivido con el grupo más querido de México y de todo el mundo.

Tu amor… I will always be… Tu amor… Means the world to me! #VuelveLaMúsica #RBD pic.twitter.com/WYb4LPTflN

