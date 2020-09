Hombre se niega a usar cubrebocas y lo apodan #LordEsMiCuerpo

Un hombre grabó el momento en el que unos policías le pidieron salir de un centro comercial por no usar cubrebocas, él afirma tener la razón de no usar la mascarilla ya que es su cuerpo, además de compararse con Carlos Slim y Andrés Manuel López Obrador.

“Carlos Slim no utiliza cubrebocas, Andrés Manuel López Obrador no utiliza cubrebocas, yo mandó en mi cuerpo (…) ningún presidente utiliza cubrebocas, me salió o me sacan, yo mando y decido en mi cuerpo”, declaró Moisés Suarez, y afirmó que el virus es una farsa.