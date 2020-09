Miguel Bosé se va de redes sociales y esta es la razón

Miguel Bosé se ha convertido en uno de los famosos más polémicos de esta pandemia, luego de confirmar en múltiples ocasiones que el virus no existe y es una estrategia de los gobiernos para acabar con la raza humana, esto a través de sus redes sociales.

Sin embargo, el cantante decidió desaparecer de Facebook, Twitter e Instagram, al principio sus seguidores pensaron que se trataba de una censura por parte de las redes sociales.

Ostras: ya no están la cuentas de Twitter, Instagram y Facebook de Miguel Bosé 😮 pic.twitter.com/ARlNDHchib

Más tarde, los representantes del cantante confirmaron que Miguel decidió cerrar sus redes oficiales debido a la censura que está viviendo por parte de estas, al no dejarle compartir información sobre la COVID-19.

“(…) el artista ha decidido voluntariamente darse de baja en dichas redes sociales por los siguientes motivos personales: No considera que en la actualidad dichas redes sean plurales y objetivas. No permiten la libre expresión y sujetan a los usuarios a sus criterios e intereses empresariales y políticos. Ejercen la censura y el control de la información y los contenidos. No encuentran equilibradas las prestaciones que ofrecen a los usuarios y las obligaciones a que les someten”, se lee en parte del comunicado.