Elizabeth Olsen rompe el silencio al igual que otros más sobre la muerte de Chadwick Boseman

La repentina muerte de Chadwick Boseman, protagonista de ‘Black Panther’ y ’42’, la historia del famoso beisbolista Jackie Robinson impactó al mundo entero durante el fin de semana, sus compañeros y amigos dentro del universo de Marvel no dudaron en manifestar su duelo en redes sociales.

Sin embargo, hubo quienes no tuvieron oportunidad de hacerlo inmediatamente, como fue el caso de Elizabeth Olsen, quien incluso tuvo que cerrar su cuenta de Instagram al recibir insultos por ello, en redes sociales incluso la defendieron asegurando que no todos reaccionan de la misma forma ante la perdida de alguien.

Finalmente a través del noticiero ‘ABC News’ se transmitió un vídeo el cual fue realizado a distancia con clips breves por sus colegas Don Cheadle, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Sebastian Stan, Phil Coulson, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, Angelina Jolie y Elizabeth Olsen.

Por otro lado, Marvel publicó en sus redes sociales un vídeo el cual fue realizado con entrevistas por su papel en ‘Black Panther’, en la que sus compañeros actores, así como productores y directores de las películas no dijeron más que cosas maravillosas de Chadwick, quien afortunadamente supo lo que pensaban de él en vida.

Otro de sus grandes colegas quien no había compartido su sentir, fue Michael B. Jordan, a través de su cuenta de Instagram compartió una carta.

“He estado tratando de encontrar las palabras, pero nada se acerca a cómo me siento. He estado reflexionando sobre cada momento, cada conversación, cada risa, cada desacuerdo, cada abrazo…todo.

Ojalá tuviéramos más tiempo.

Una de las últimas veces que hablamos, dijiste que estábamos vinculados para siempre, y ahora la verdad de eso significa más para mí que nunca. Desde casi el comienzo de mi carrera, comenzando con All My Children cuando tenía 16 años, me allanaron el camino. Me mostraste cómo ser mejor, honrar el propósito y crear un legado. Y lo hayas sabido o no … He estado observando, aprendiendo y constantemente motivado por tu grandeza.

Ojalá tuviéramos más tiempo.

Todo lo que le has dado al mundo … las leyendas y los héroes que nos has mostrado que somos … vivirá para siempre. Pero lo que más duele es que ahora entiendo cuán leyenda y héroe eres TÚ. A pesar de todo, nunca perdiste de vista lo que más amabas. Te preocupabas por tu familia, tus amigos, tu oficio, tu espíritu. Te preocupabas por los niños, la comunidad, nuestra cultura y la humanidad. Te preocupaste por mí. Eres mi hermano mayor, pero nunca tuve la oportunidad de decírtelo o de darte tus flores mientras estabas aquí.

Ojalá tuviéramos más tiempo.

Ahora soy más consciente que nunca de que el tiempo es corto con las personas que amamos y admiramos. Extrañaré tu honestidad, tu generosidad, tu sentido del humor y tus increíbles dones. Extrañaré el regalo de compartir espacio contigo en escenas. Dedico el resto de mis días a vivir como tú. Con gracia, coraje y sin remordimientos. “¿¡Es este tu rey !?” Sí . Él . ¡Es! Descansa en el poder hermano”.